В Италии за вторник зафиксировали почти 143 тыс. новых случаев COVID-19

Итальянские медики зафиксировали за вторник 142 967 случаев заражения COVID-19, сообщают римские СМИ со ссылкой на данные министерства здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что это на 8,1% больше, чем за аналогичный период неделю назад.

Кроме того, за вторник 157 человек скончались от последствий заражения коронавирусом.

Телеканал TGcom подчеркивает, что столь большого количества случаев заражения в Италии не выявляли с 28 января 2022 года, а число скончавшихся за вторник стало самым большим с апреля 2022 года.