ГА ООН проведет заседание из-за применения вето в Совбезе по Сирии

Генеральная Ассамблея ООН проведет 21 июля заседание в связи с использованием права вето в Совете Безопасности по проекту резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник на брифинге официальный представитель главы 76-й сессии Генассамблеи Полина Кубияк.

"Генеральная Ассамблея проведет утром 21 июля дебаты в связи с применением вето в Совете Безопасности 8 июля", - сказала Кубияк.

Россия 8 июля использовала право вето при голосовании по западному проекту резолюции, который предлагал продление на год механизма трансграничной помощи в Сирии. При этом 12 июля СБ ООН одобрил резолюцию на основе российского проекта о продолжении действия механизма до 10 января 2023 года с возможностью продления на шесть месяцев при одобрении новой резолюции.

Генассамблея одобрила 26 апреля без голосования резолюцию о проведении своих заседаний после каждого случая использования права вето в Совете Безопасности всемирной организации. Документ предполагает, что при применении вето в СБ ООН любым из постоянных членов в течение 10 дней созывается заседание Генассамблеи по вопросу, в отношении которого было использовано такое право, если ГА не проводит спецсессию по той же ситуации.

ГА ООН может принять свой документ, но не в состоянии оспорить вето. Резолюции этого органа, в отличие от решений Совбеза, не носят обязательного характера.