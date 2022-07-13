В Бразилии запасов дизтоплива осталось на 50 дней

Запасов дизельного топлива в Бразилии осталось на 50 дней, сообщил во вторник министр горнорудной промышленности и энергетики Адольфу Сашида.

"Миниcтерство очень внимательно следит за ситуацией с дизелем. Если в мире что-нибудь произойдет и станет невозможно импортировать нефть, Бразилия сможет обойтись без импорта дизеля еще 50 дней ", - сказал министр на слушаниях в парламенте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В понедельник президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что правительство его страны "почти договорилось" с Россией о поставках "дизельного топлива по гораздо более выгодной цене по сравнению с той, по которой [национальная нефтегазовая компания] Petrobras импортировала раньше". Как уточнил политик, такие поставки могут начаться уже через два месяца.