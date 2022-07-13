В Испанию и Португалию вновь пришла аномальная жара

В Испании и Португалии фиксируют высокие температуры, до конца недели установится аномальная жара, и метеорологи предупреждают о риске возникновения и распространения лесных пожаров, передает агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ожидается, что 13-14 июля в области Алентежу в Португалии температура воздуха достигнет 46 градусов. В Испании в Кордове и в Севилье температура поднимется до 42 градусов, а в столице одноименной провинции Понтеведре, где, как правило, не бывает таких экстремально высоких температур, столбики термометров могут показать 41 градус.

Пожарные службы стран Пиренейского полуострова на этой неделе уже начали борьбу с лесными пожарами, и метеорологи опасаются, что на фоне роста температуры пожары могут усилиться и распространиться еще сильнее.