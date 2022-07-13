Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во вторник предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 завершится нескоро.

"Пандемия еще далека от завершения", - приводят европейские СМИ слова главы ВОЗ на пресс-конференции в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В европейском подразделении ВОЗ в свою очередь призвали страны предоставлять вторую бустерную дозу "людям от пяти лет и старше с уверенно ослабленным и сильно ослабленным иммунитетом, а также их близким".

Там также отметили, что странам нужно "рассмотреть возможность предложения" второй бустерной дозы таким группам, как пожилые люди, сотрудники медучреждений и беременные женщины.