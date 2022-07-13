В Европе начали сильно экономить из-за энергокризиса

Европа вошла в режим жесткой экономии. В Германии, в преддверии газового кризиса, в панике пытаются сократить потребление энергоносителей. Один из вариантов - закрыть все бассейны, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В Олимпийской конфедерации возмущены, но стране сейчас не до спортивных побед, Берлин готовится к предстоящей зиме. В Баварии, пытаясь избежать полного закрытия, решили просто понизить температуру воды. Подогревать ее в бассейнах будут максимум до 26 градусов. А жители Британии вообще плавают в ледяной воде.

Франция, на фоне энергетического кризиса, может и вовсе погрузиться во тьму. На борьбу с тратами в своеобразный рейд вышли активисты: они начали отключать подсветку витрин, вывески заведений и наружную рекламу.