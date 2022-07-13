Камеры видеонаблюдения зафиксировали похищение гуся-блогера Гоши

В Калининграде похищена звезда местных пабликов и, пожалуй, один из самых необычных блогеров страны - гусь по имени Гоша. За несколько лет жизни в одной семье он стал настоящей знаменитостью, в сетях тысячи подписчиков, которые следили за его приключениями, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Но два дня назад неизвестные взломали сарай, где жил Гоша, и его местонахождение сейчас - неизвестно.

"Гоша, он особенный был. Мы пытались других гусей там одомашнить дрессировать - нет. Он родился, такой социальный товарищ", - рассказала владелица гуся Александра Яковлева.

Кому гусь стал товарищем, Александра рассказывает со слезами на глазах. По ее словам, питомец по кличке Гоша был полноценным членом семьи. Женщина вырастила его в квартире, а с недавних пор - еще и завела ему интернет-страницу, на которую подписаны полторы тысячи пользователей.

Родным Гоша стал и для сына Александры, питомца спокойно подпускали к людям. На них он не бросался, а, наоборот, любил тепло и ласку. Летом хозяйка отвозила Гошу на дачу, а когда уезжала, то оставляла с сородичами в сарае.

После очередной поездки в город Александра вернулась, чтобы проведать животных, но своего любимца не обнаружила. Она уверена - гусь был похищен некими недоброжелателями.

"Вообще, мероприятие у них было спланированное, они в 2 часа ночи очень целенаправленно стояли, как говорится, на шухере. Одна вот с этой стороны забора встала, караулила. На втором видео четко видно женщину", - уточнила Александра.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, можно заметить, как поздней ночью рядом с сараем, где находился Гоша, то и дело ошиваются сомнительные личности.

Главарем, судя по всему, была эта женщина в белой куртке. Она периодически делала взмахи руками, видимо, давала указания своим сообщникам.

Запись обрывается на моменте, когда с участка резко выбегает человек в черной куртке. Вполне возможно, что именно он украл гуся. Сама Александра Яковлева не понимает, кому было нужно это похищение, ведь Гошу любила вся деревня.

"Он никому не досаждал, никто на него ни разу в жизни не жаловался. Приходили, снимали, там, "можно мы детям покажем". "Можно мы посмотрим, как он в ванне купается", - отметила хозяйка Гоши.

Поиски пока не дали результатов, но хозяйка Гоши уже подняла на ноги подписчиков, которые круглосуточно ищут птицу. А также написала заявление в полицию, чтобы похищение не сошло с преступника как с гуся вода.