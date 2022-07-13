Президент Шри-Ланки сбежал на Мальдивы

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сбежал из страны, улетев на Мальдивы, сообщает агентство France-Presse в Twitter со ссылкой на местных чиновников, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации AFP, глава государства вместе с женой и охранникам рано утром в среду на военном самолете Ан-32 вылетел на Мальдивы.

"В их паспортах были проставлены штампы, и они сели на специальный рейс ВВС", - передает AFP со ссылкой на сотрудника иммиграционной службы.