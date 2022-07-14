Девушки устроили косметический салон в вагоне московского метро

В движущемся вагоне московского метро на Филевской линии дама в медицинском халате в присутствии пассажиров проводила косметические процедуры клиентке, лежащей на кушетке. Некто третий снимал происходящее на видео, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

После появления этого видеоролика в Сети руководство метрополитена инициировало проверку. Об этом сообщает департамент столичного транспорта. Ведомство напоминает, что подобные действия недопустимы, так как мешают движению пассажиров и могут создать опасную ситуацию.