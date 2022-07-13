Якутия: наводнения и пожары

В Якутии более 80 жилых домов оказались в зоне наводнения: из-за проливных дождей очень быстро поднялся уровень воды в реке Дулгалах, за считанные часы вода залила два села. В подтопленных домах живут более 300 человек. На место уже прибыли спасатели МЧС, которые привезли продукты, предметы первой необходимости и начали эвакуацию. 27 детей вывезли вертолётами, поскольку пострадавшие сёла находятся в труднодоступной местности, а паводок размыл те немногие дороги, что были. При этом под угрозой затопления оказались ещё несколько населённых пунктов, в том числе город Верхоянск, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В то же самое время, несмотря на дождливую погоду, по всей республике бушуют лесные пожары. По данным местного руководства, утром во вторник были зафиксированы 43 очага общей площадью более 40 тысяч гектаров. В тушении участвуют сотни людей, в том числе десантники Авиалесохраны.