Украина и Россия начинают в Стамбуле переговоры по зерну

Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией - при посредничестве ООН - открывается в среду в Стамбуле. Планируется, что делегации проведут два дня в правительственном здании на берегу Босфора, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Главный вопрос в повестке дня - экспорт украинского зерна, ожидающего отгрузки в портах, заявил накануне министр обороны Турции Хулуси Акар. Россия подтвердила факт встречи, подчеркнув, что хочет сохранить "возможность контроля и досмотра судов во избежание контрабанды оружия". Украинская делегация, в свою очередь, выразила надежду, что под эгидой ООН переговоры сдвинутся с мёртвой точки.

На начало июля в Украине заблокированы 22 миллиона тонн зерна. До сих пор страна поставляла около 30% зерновых в Европу, 30% - в Северную Африку и 40% в Азию. Если блокада Чёрного моря не будет снята в ближайшее время, это приведёт к перебоям в цепочках поставок продовольствия на мировой рынок и вызовет голод по многих странах, не перестают повторять сотрудники Всемирной продовольственной программы ООН.

К невозможности вывезти прошлогоднее зерно, которое грозит испортиться при 30-градусной жаре, добавляются сложности с начавшейся посевной.