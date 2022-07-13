Чрезвычайный комитет ВОЗ соберется, чтобы оценить ситуацию с оспой обезьян

На следующей неделе Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберется, чтобы оценить ситуацию и выпустить рекомендации по борьбе с оспой обезьян.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил журналистам в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он сообщил, что оспа обезьян продолжает распространяться, из 63 стран мира поступили сообщения о 9 200 случаях инфицирования.

"Члены Комитета изучат показатели заболеваемости и смертности (если такие случаи есть), а также возможные мутации вируса. По результатам такого обзора эксперты решат, составляет ли распространение оспы обезьян чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения", - сказал Тедрос Гебрейесус.

Напомним, что 23 июня Международный комитет по чрезвычайным ситуациям уже собрался для обсуждения оспы обезьян. В распространенном отчете по итогам встречи, Комитет заявил, что на данный момент вспышка не является "чрезвычайной ситуацией международного значения".

По данным медицинских структур Азербайджана, в стране не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян. На основе обращения Министерства здравоохранения ВОЗ привезла в Азербайджан 3000 диагностических тестов и передала их Центру по надзору за особо опасными инфекциями.

Напомним, что первый случай оспы обезьян зафиксировали в соседней России. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.