https://news.day.az/world/1478419.html Премьер Шри-Ланки объявил режим ЧП по всей стране
Премьер Шри-Ланки объявил режим ЧП по всей стране
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил в среду о введении комендантского часа в Западной провинции (в которой находится Коломбо) и о введении чрезвычайного положения по всему острову. Об этом сообщает информационный портал Ada Derana.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по его информации, премьер-министр также приказал силам безопасности задерживать всех, кто устраивает беспорядки.
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