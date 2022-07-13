Премьер Шри-Ланки объявил режим ЧП по всей стране

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил в среду о введении комендантского часа в Западной провинции (в которой находится Коломбо) и о введении чрезвычайного положения по всему острову. Об этом сообщает информационный портал Ada Derana.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по его информации, премьер-министр также приказал силам безопасности задерживать всех, кто устраивает беспорядки.