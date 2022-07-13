https://news.day.az/world/1478453.html В турецкой провинции Мугла начался лесной пожар
В турецкой провинции Мугла начался лесной пожар
В районе Датча турецкой провинции Мугла произошел пожар.
Как передает корреспондент АПА в Стамбуле, причина пожара пока не известна. Из-за ветра огонь перекинулся на близлежащие территории, передает Day.Az.
На место пожара прибыли пожарные бригады и представители регионального управления лесного хозяйства Муглы.
Продолжаются работы по контролю над огнем.
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