Германия может договориться с Shell на поставку СПГ вместо газа из РФ

В Германии рассматривают возможность заключения договоренностей с Shell и рядом других компаний о поставках сжиженного природного газа (СПГ) на замену российскому топливу. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ruc.

В публикации указали, что речь идет о заключении долгосрочных контрактов на поставку. Также в Германии обсуждают возможности заключения договора с американской компанией Venture Global LNG.

При этом в июне Venture Global LNG уже подписала контракт с немецким энергоконцерном EnBW. В нем речь шла о поставках в страну 1,5 млн тонн СПГ каждый год на протяжении 20 лет. Начало поставок запланировано на 2026 год.