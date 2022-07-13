https://news.day.az/world/1478470.html В Стамбуле началась встреча военных делегаций Турции, РФ и Украины по безопасной транспортировке зерна
В Стамбуле началась встреча военных делегаций Турции, РФ и Украины по безопасной транспортировке зерна
В Стамбуле началась встреча военных делегаций Турции, России и Украины для обсуждения вопросов безопасной транспортировки морем запасов зерна, оставшихся в украинских портах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, встреча проходит за закрытыми дверями, и о ее повестке информация не поступала.
Ожидается, что министерство национальной обороны Турции сделает заявление по итогам встречи.
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