В Стамбуле началась встреча военных делегаций Турции, РФ и Украины по безопасной транспортировке зерна

В Стамбуле началась встреча военных делегаций Турции, России и Украины для обсуждения вопросов безопасной транспортировки морем запасов зерна, оставшихся в украинских портах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, встреча проходит за закрытыми дверями, и о ее повестке информация не поступала.

Ожидается, что министерство национальной обороны Турции сделает заявление по итогам встречи.