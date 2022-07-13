https://news.day.az/world/1478477.html Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в России
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в России
Утром в среду, 13 июня, на трассе Орел - Тамбов в Орловской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По данным, которые озвучили в региональном УМВД России, следовавший в сторону города Ливны водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
В результате инцидента пострадал предполагаемый виновник аварии и восемь его пассажиров, в том числе - ребенок.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре