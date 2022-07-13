OneWeb поддержал SpaceX в борьбе с 5G

Британский оператор OneWeb поддержал компанию SpaceX в борьбе с использованием наземными сетями 5G частоты 12 гигагерц. Об этом сообщает SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно изданию, в июле OneWeb направил письмо Федеральной комиссии по связи Соединенных Штатов, в котором призвал регулятора отклонить запрос компаний Dish Network и RS Access на использование частоты 12 гигагерц сетями 5G. Британский оператор уверен, что это затруднит использование спутникового широкополосного интернета для значительного числа американских пользователей.

В июне компания SpaceX направила письмо Федеральной комиссии по связи Соединенных Штатов, в котором утверждалось, что развертывание наземных сетей 5G оператором Dish Network может угрожать спутниковой системе Starlink.