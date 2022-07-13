В МВФ предупредили о риске рецессии в США

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) считает, что избежать рецессии в США становится все сложнее из-за ряда факторов. Неверный выбор мер в связи с высокой инфляцией негативно скажется на экономике страны и всего мира, предупреждается в отчете организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О рисках возникновения "дополнительных проблем" свидетельствуют такие факторы, как продолжающаяся пандемия COVID-19, трудности, связанные с поставками и др.