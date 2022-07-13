В Бельгии захотели ввести кризисный налог для энергетических компаний

Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стретен внесла в парламент предложение ввести дополнительный кризисный налог для энергетических компаний. Он предполагает взимание сверхприбыли, которую предприятия получают на фоне резкого роста цен на энергию в 2022 году, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Кризисным вкладом станет налог в размере 25 процентов на рост прибыли в 2022 году. Это касается всех игроков энергетического рынка", - заявила она.

По словам бельгийского министра, никто не должен зарабатывать на энергокризисе. "Ни правительство, ни энергетический сектор. Федеральное правительство уже выделило четыре миллиарда евро и частично возместило НДС, чтобы помочь домохозяйствам справиться с высокими ценами на энергию", - отметила она.

Сообщается, что предложение затрагивает только прибыль, полученную компаниями в 2022 году, и должно быть утверждено осенью этого года.