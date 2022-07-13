В ЕС потребовали лишить Венгрию денег из-за несоответствия европейским ценностям

Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали инициативу Комитета гражданских свобод ЕП и потребовали лишить Венгрию денег со стороны Евросоюза (ЕС) до момента исполнения решения Суда ЕС из-за несоответствия европейским ценностям. Об этом сообщила пресс-служба ЕП на официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Депутаты Европарламента призывают Еврокомиссию (ЕК) в полной мере использовать имеющиеся в ее распоряжении инструменты, в частности, условное выделение бюджета, и призывает ЕК воздержаться от утверждения венгерского плана по восстановлению экономики до тех пор, пока Венгрия полностью не выполнит все соответствующие рекомендации и не исполнит соответствующие решения Суда ЕС и ЕСПЧ", - призвали депутаты.

Депутаты подчеркнули, что бездействие ЕК "способствовало окончательному развалу верховенства закона, демократии и основных прав в Венгрии", тем самым осудив ранее принятые решения органа.