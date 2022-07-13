ВОЗ призывает вернуть масочный режим

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим, поскольку число смертей продолжает расти, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Хотя правительства многих богатых стран практически отказались от COVID-ограничений после успешного внедрения вакцин, генеральный директор организации подчеркнул, что пандемия "еще не закончилась".

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что суб-варианты штамма коронавируса "омикрон" продолжают вызывать новые волны заболеваний, госпитализаций и смертей по всему миру.

"Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, оказывая дополнительное давление на напряженные системы здравоохранения и медицинских работников. Меня также беспокоит тенденция к увеличению числа смертей", - сказал он.