Американка подобрала с земли доллар и чуть не умерла

В США молодую американку госпитализировали в медицинское учреждение после того, как она подняла с земли долларовую купюру. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на одной из дорог в Белвью, штат Теннесси. Когда Рене Парсонс направлялась с мужем и детьми на конференцию в Даллас, супруги увидели на земле несколько долларовых купюр. Девушка остановилась и подняла деньги с земли. Спустя всего несколько минут американку парализовало и она начала задыхаться.

"Мое тело полностью онемело, я едва могла говорить и дышать", - написала Парсонс на своей странице в социальной сети.

Через некоторое время американка и вовсе потеряла сознание. Тогда муж отвез ее до ближайшего медицинского учреждения, где девушке стало лучше в течение четырех часов.

Супруг пострадавшей, который ранее работал в правоохранительных органах, уверен, что деньги были пропитаны наркотическим веществом фентанилом, которое и вызвало реакцию, похожую на передозировку. Однако эксперты считают, что происшествие не связано с возможным контактом с наркотиками, так как в крови женщины их не обнаружили.