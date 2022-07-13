Медики Норвегии вынуждены работать сверхурочно из-за забастовки пилотов SAS

Медицинские учреждения в северной Норвегии из-за забастовки пилотов SAS ("Скандинавские авиалинии") столкнулись с нехваткой персонала, в связи с чем их сотрудники работают сверхурочно. Об этом в среду сообщает норвежская газета Verdens Gang, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас было бы значительно больше проблем, если бы не такие усилия наших врачей, медсестер и другого персонала", - заявила пресс-секретарь Университетского госпиталя в Тромсё Хильде Петтерсен Квальвик.

Кризис в медицинской сфере королевства связан, в частности, с тем, что в сезон отпусков многие сотрудники находятся на отдыхе, а заменяющий их персонал не может попасть к месту временной работы из-за отмены большинства авиарейсов. В Норвегии транспортировка пассажиров, особенно в отдаленные районы, осуществляется главным образом с помощью малой авиации, а не наземного транспорта.

Ранее сообщалось, что из-за забастовки норвежские больницы вынуждены откладывать операции.

Пилоты SAS объявили забастовку после того, как на переговорах профсоюз и работодатель не смогли договориться о размере оплаты труда. В результате к 13 июля только в Норвегии было отменено около 1,5 тыс. рейсов. Стачка затрагивает ежедневно около 45 тыс. пассажиров и ведет к многомиллионным убыткам компании, переживающей экономические трудности из-за последствий пандемии коронавируса.