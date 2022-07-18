Засуха на Севере Италии угрожает поставкам ингредиентов для ризотто и пасты

Из-за сильнейшей за 70 лет засухи в северной части Италии, которая повлияет на урожайность, запасы оливкового масла, риса и других ингредиентов для таких блюд как ризотто и пассата оказались под угрозой, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы уже видим, что некоторые оливковые деревья не дают плодов, что происходит только тогда, когда уровень влажности почвы критически низок", - сказал Кайл Холланд, аналитик исследовательской группы Mintec.

По данным аналитиков, цены на итальянское оливковое масло extra virgin уже выросли на 28% по сравнению с двумя годами ранее. Теперь некоторые источники на рынке предполагают, что производство оливкового масла в Италии может снизиться на 20-30% по сравнению с прошлым годом.

Импортеры готовятся к повышению цен на рис и помидоры на 50% и более и рассматривают возможность поиска новых источников поставок после того, как производители в долине реки По, родине риса арборио, используемого в ризотто, предупредили о "значительном снижение" урожайности в этом году.

Помимо этого, засуха грозит более, чем 30% сельскохозяйственного производства страны и как минимум половине ферм в долине реки По, где производится пармская ветчина.

Италия объявила чрезвычайное положение в пяти северных регионах в связи с усиливающейся засухой.