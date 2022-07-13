Венгрия объявила чрезвычайное положение в области энергетики

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергелий Гуляс заявил, что правительство страны объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, также власти ввели запрет на экспорт источников энергии и сняли действовавшие много лет ограничения на цены на коммунальные услуги для домохозяйств, использующих энергию выше среднего уровня потребления. Также правительство Венгрии планирует увеличить добычу угля, добавил он.

Все эти меры, пояснил он, направлены на обеспечение страны энергоснабжением зимой.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее рассказал, что страна значительно расширила инвестиции в проект атомной электростанции "Пакш-2" и планирует уже этой осенью заложить первые бетонные блоки. Он также отметил, что венгерские власти ищут новые безопасные маршруты для ядерного топлива из России.