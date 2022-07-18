В США и Великобритании люди стали экономить на шоколаде

Из-за роста цен в США и Великобритании люди стали реже покупать шоколад. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на крупнейших мировых производителей шоколада, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Продажи шоколада в США были на пике во время пандемии коронавируса, когда люди сидели дома и получали выплаты от государства. Однако сегодня из-за роста цен на другие товары американцы стали экономить на сладостях.

Так, общий объем розничных продаж шоколада в США за последние пару месяцев снизился на 2-3%, - об этом в интервью Reuters рассказала вице-президент Hershey Co Мелисса Пул. Она также подтвердила высокую вероятность дальнейшего снижения спроса в течение 2022 года.

В это же время в Великобритании 40% британцев перешли на более дешевые продукты, в том числе на более бюджетный шоколад с меньшим содержанием какао.