В ЕС в 2021 году арестовали по подозрению в терроризме почти 400 человек

Правоохранительные органы стран ЕС арестовали в 2021 году 388 человек, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с терроризмом. Об этом говорится в распространенном докладе Европейского полицейского агентства (Европол), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом "260 человек были арестованы после проведения расследований террористических преступлений радикальных исламистов в Австрии, Франции и Испании", отметили в организации.

За отчетный период было зарегистрировано 15 совершенных, предотвращенных и неудавшихся террористических актов. "Четыре совершенных теракта включали три террористических акта радикальных исламистов (по одному в Германии, Испании и Франции - прим. ТАСС) и один террористический акт левых экстремистов (в Германии - прим. ТАСС)", - подчеркнули в Европоле.

"Выводы доклада подтверждают, что терроризм по-прежнему представляет реальную опасность и серьезную угрозу для ЕС, - отметила директор Европола Катрин де Болль. - Хотя наша совместная работа по пресечению и предотвращению атак, как представляется, дает положительный эффект, отдельные субъекты, связанные с радикальным исламизмом и правым экстремизмом, по-прежнему вызывают обеспокоенность у членов ЕС и Европола". "Во времена геополитических сдвигов ЕС необходимо больше, чем когда-либо, продолжать принимать меры по борьбе с терроризмом, - добавила она. - И Европол продолжит тесно сотрудничать со своими партнерами для решения данной задачи".