Старейший член императорской семьи Японии заразилась коронавирусом

Старейший член императорской семьи Японии, 99-летняя принцесса Юрико, госпитализированная накануне с температурой и кашлем, заразилась коронавирусом. Об этом сообщило в среду Управление императорского двора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Принцесса была направлена в больницу во вторник с небольшой температурой и кашлем. Как передает агентство Kyodo, результаты анализов в среду показали, что у нее коронавирус. По словам врачей, у нее слабые симптомы.

Принцесса Юрико приходится тетей бывшему императору Акихито, который в 2019 году отрекся от престола в пользу своего сына Нарухито.

В Японии, по мнению экспертов, в настоящее время наблюдается седьмая волна пандемии коронавируса. Суточный прирост заразившихся в среду превысил 94 тыс. случаев, что вдвое больше, чем неделей ранее.