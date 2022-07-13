В Нидерландах нашли новый подвид «омикрона»

Голландский институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) сообщил об обнаружении в Нидерландах нового подвида "омикрон"-штамма коронавируса, его назвали "кентавром" (Centaur).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в ведомстве рассказали, что подвариант BA.2.75, ранее найденный в Индии, Австралии, Японии, Канаде, США, Германии и Великобритании, теперь обнаружен и в Нидерландах, в образце, поступившем из провинции Гелдерланд, расположенной на востоке страны, взятом 26 июня.

В RIVM заверили, что "внимательно следят за ситуацией" и надеются найти источник заражения. В институте предполагают, что новый вариант может легче обойти защиту от коронавируса SARS-CoV-2 "из-за небольших специфических изменений".

Седьмого июля Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) внес BA.2.75 в список "вариантов, находящихся под наблюдением".