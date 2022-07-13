О чем договорились делегации России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле?
На четырехсторонней встрече делегаций России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле по экспорту украинского зерна достигнута договоренность о создании координационного центра.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"В результате встречи, которая прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра в Стамбуле, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль в портах и обеспечение безопасности на маршрутах следования судов", - сказал он.
По его словам, на следующей неделе делегации России, Украины и ООН вновь встретятся в Турции.
"На этой встрече, которую мы проведем на следующей неделе, будут еще раз рассмотрены все детали и будет подписан документ", - сказал он.
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