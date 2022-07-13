США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты
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США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от компании Lockheed Martin. Как передает Day.Az, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Военно-воздушных силах (ВВС) страны.

Как уточнили в Пентагоне, тренировочный полет ракеты прошел неподалеку от побережья Южной Калифорнии. В военном ведомстве добавили, что испытания стали 12-м летным тестом в рамках разработки системы перспективной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-183A и третьим испытанием с фактическим запуском.

"Система вооружения AGM-183A достигла гиперзвуковой скорости", - добавили источники. По их данным, "реализованы первичная и вторичная задачи".

Военные пообещали перейти к комплексным испытаниям до конца 2022 года.