https://news.day.az/world/1478578.html Турецкая армия нейтрализовала четверых боевиков в Сирии
Турецкая армия нейтрализовала четверых боевиков в Сирии
Турецкие силы безопасности нейтрализовали четверых боевиков террористической организации РПК/YPG на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку против турецких военных в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Щит Евфрата".
В ведомстве добавили, что турецкая армия продолжает упреждающие операции против террористов, действующих на севере Сирии.
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