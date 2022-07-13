Турецкая армия нейтрализовала четверых боевиков в Сирии

Турецкие силы безопасности нейтрализовали четверых боевиков террористической организации РПК/YPG на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку против турецких военных в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Щит Евфрата".

В ведомстве добавили, что турецкая армия продолжает упреждающие операции против террористов, действующих на севере Сирии.