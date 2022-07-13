Во второй тур выборов премьера Великобритании прошли шесть кандидатов

Во второй тур выборов премьер-министра Великобритании прошли шесть кандидатов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.

В этот список входят экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок и генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

Для прохождения во второй тур кандидаты заручились поддержкой не менее 30 членов партии. Следующие туры могут проходить до того, пока не останутся два претендента, из которых все тори должны выбрать одного.

Второй тур голосования состоится в четверг, 14 июля.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании и лидер консерваторов Борис Джонсон объявил об уходе с поста. Он продолжает исполнять обязанности главы правительства до назначения нового премьер-министра, имя которого, как сообщили в Консервативной партии, объявят 5 сентября.