Печальная новость ВОЗ в связи с COVID-19

Более 5,7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, почти 10 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 6%, а число летальных исходов снизилось на 2% по сравнению с предшествующими семью днями, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, "число случаев заболевания растет пятую неделю подряд после тенденции к снижению, наблюдавшейся после пиковых значений в марте". С 4 по 10 июля в мире зафиксировано увеличение заболеваемости на 6% и снижение смертности на 2% по сравнению с предшествующей неделей. В ВОЗ поступили сообщения о заражении 5 776 242 человек и о 9 872 летальных исходах.

Наибольший рост числа заразившихся зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 28%) и Восточном Средиземноморье (плюс 25%). Вместе с тем заболеваемость заметно снизилась в Африке (минус 33%). Рост смертности зафиксирован в Восточном Средиземноморье (плюс 78%) и Юго-Восточной Азии (плюс 23%). В то же время она снизилась в Африке (минус 17%), Западно-Тихоокеанском регионе (минус 10%) и Америке (минус 4%).

Франция сообщила о самом большом количестве инфицированных за неделю - 771 260. Далее следуют США (722 924), Италия (661 984), Германия (561 136) и Бразилия (396 781). В США зарегистрировано больше всего умерших за семь дней - 1 987. Далее следуют Бразилия (1 639), Китай (692), Испания (619) и Италия (574), отмечается в информационном бюллетене.

По состоянию на 12 июля в ВОЗ поступили сообщения о 554 290 112 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и 6 351 801 умершем.