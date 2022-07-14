Вице-канцлер ФРГ заразился коронавирусом

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заразился коронавирусом, Как передает Day.Az, об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве рассказали, что экспресс-тест и ПЦР-тест чиновника оказались положительными. У Хабека появились простудные симптомы.

Все его визиты отменены, однако Хабек продолжает выполнять рабочие обязанности в условиях самоизоляции.