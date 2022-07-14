В Стамбуле сделан серьезный шаг на пути к вывозу зерна

Серьезный шаг сделан в Стамбуле на встрече военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Об этом заявил в среду журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в Стамбуле мы увидели важный шаг по направлению к тому, чтобы обеспечить безопасный и надежный вывоз продовольствия с Украины через Черное море", - заявил генсек всемирной организации. При этом он подчеркнул, что "потребуется еще большая техническая работа, чтобы претворить в жизнь достигнутый сегодня прогресс".

Участники переговоров в Стамбуле сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна из Украины, в том числе в части контроля и координации, а также разминирования, заявил Гутерриш.

"Это было субстантивное согласие по многим аспектам, а именно, по вопросам о механизмах контроля, координации, разминированию, по многим, я бы сказал, существенным аспектам", - сказал он.

Гутерриш полагает, что окончательное соглашение по экспорту зерна из Украины по Черному морю может быть достигнуто уже на следующей неделе.

"Я надеюсь, что мы сможем вновь собраться в самое короткое время, уверен, уже на следующей неделе, и, надеюсь, сможем достичь окончательного соглашения. Но, как я сказал, нужно еще много усилий сторон. Я настроен оптимистично, но работа еще не закончена", - сказал он.

Гутерриш заявил, что готов отправиться в Стамбул, если стороны достигнут соглашения по экспорту зерна.

"Когда официальная договоренность будет достигнута, очевидно, я буду готов прервать мой отпуск и отправиться в Стамбул, если это произойдет", - сказал он.