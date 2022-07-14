Эрдоган провел телефонный разговор с королем Салманом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно заявлению управления по коммуникациям президента, президент Эрдоган и король Саудовской Аравии Салман поздравили друг друга с праздником Гурбан байрамы.

В ходе разговора лидеры обсудили состояние отношений между странами и прочие региональные вопросы.