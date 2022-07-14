https://news.day.az/world/1478585.html Эрдоган провел телефонный разговор с королем Салманом
Эрдоган провел телефонный разговор с королем Салманом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно заявлению управления по коммуникациям президента, президент Эрдоган и король Саудовской Аравии Салман поздравили друг друга с праздником Гурбан байрамы.
В ходе разговора лидеры обсудили состояние отношений между странами и прочие региональные вопросы.
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