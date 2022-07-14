США передадут Украине бесшумные снайперские винтовки

Украинским войскам от США будут переданы 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, патроны Magnum, оптические прицелы и глушители. Об этом сообщает Day.Az, ссылаясь на официальный портал госзакупок США.

Эксперты отмечают, что Белый дом не собирается останавливать действия киевских властей, которые ранее раздали гражданским тысячи автоматов Калашникова.

На портале госзакупок отмечается, что оружие на сумму почти 700 тысяч долларов передадут полиции и погранслужбе Украины.