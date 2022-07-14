https://news.day.az/world/1478597.html Япония и США провели крупные воздушные учения
Япония и США провели крупные воздушные учения
Япония и США провели воздушные учения в районе Японского моря, Восточно-Китайского моря, а также в небе над Тихим океаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг объявили воздушные Силы самообороны Японии.
Отмечается, что в учениях было задействовано более 50 единиц авиационной техники со стороны воздушных Сил самообороны страны и ВВС США. В частности, от американской стороны в них приняли участие четыре F-35A. Подчеркивается, что целью учений была отработка различных тактических маневров и повышение уровня координации между воздушными Силами самообороны Японии и ВВС США.
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