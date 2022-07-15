https://news.day.az/world/1478598.html Panasonic намерена построить в США завод
Panasonic намерена построить в США завод
Японская корпорация Panasonic планирует построить в американском штате Канзас завод по производству аккумуляторов для электромобилей на сумму $4 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, предприятие станет одним из самых крупных в сфере производства аккумуляторов. При этом оно, как предполагается, создаст до 4 тыс. рабочих мест.
Как отмечает газета, Panasonic, производящая батареи для электромобилей Tesla, уже имеет совместное с этой американской компанией предприятие по выпуску аккумуляторов в штате Невада.
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