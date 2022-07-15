Panasonic намерена построить в США завод

Японская корпорация Panasonic планирует построить в американском штате Канзас завод по производству аккумуляторов для электромобилей на сумму $4 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, предприятие станет одним из самых крупных в сфере производства аккумуляторов. При этом оно, как предполагается, создаст до 4 тыс. рабочих мест.

Как отмечает газета, Panasonic, производящая батареи для электромобилей Tesla, уже имеет совместное с этой американской компанией предприятие по выпуску аккумуляторов в штате Невада.