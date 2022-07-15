В США приступили к разработке беспилотников для авианосцев

ВМС США планируют оснастить авиакрыло американских авианосцев беспилотниками различных функций - от топливозаправщиков до ударных и вспомогательных. Об этом сообщает сайт Военно-морского института США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам директора военно-воздушных сил ВМС США контр-адмирала Эндрю Луазеля, сейчас обсуждается три варианта оснащения авианосцев беспилотниками: первый предполагает создание машин, которые могут войти в среду с высоким уровнем угроз и оставаться там длительное время, второй - быстро выполнить задание в зоне действия ПВО и вернуться на корабль, и третий - сопровождать пилотируемые истребители, например, с дополнительным комплектом ракет или системами радиоэлектронной борьбы.

По его словам, отсутствие пилота позволит оснастить дрон размером с обычный истребитель гораздо большим количеством топлива, а значит увеличит радиус его применения. Это необходимо, чтобы сам авианосец оставался на как можно большем удалении от противокорабельных средств противника, в качестве которого рассматривается Китай.

Сейчас ВМС испытывают беспилотный заправщик MQ-25A Stingray, который может барражировать на расстоянии до 500 морских миль от авианосца c 6,8 тонн топлива и заправлять в воздухе F-35C и F/A-18E/F. По словам Луазеля, вместо топлива в отсеки самолетам можно пометить оружие или разведывательное оборудование.