Дональд Трамп ответил на критику Илона Маска

Бывший президент США Дональд Трампа отреагировал на слова главы Tesla Илона Маска о том, что республиканцу более не стоит возвращаться во власть и участвовать в президентских выборах 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своей соцсети Truth Social политик рассказал о визите предпринимателя в Белый дом, в ходе которого он называл себя его фанатом.

"Когда Илон Маск пришел в Белый дом, упрашивая меня субсидировать его многочисленные проекты, будь то электрокары, которые не могут долго ехать, беспилотные автомобили, которые попадают в ДТП, или ракетные корабли, летящие в никуда, ведь без субсидий он был ничтожеством. Когда он говорил мне, какой он большой фанат Трампа и Республиканской партии", - цитирует текст поста Трампа Reuters.