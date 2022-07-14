Экс-сотрудника ЦРУ признали виновным в крупнейшей утечке секретных данных

Суд в Нью-Йорке 13 июля признал бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте виновным в крупнейшей утечке пакета сверхсекретных данных, известного под названием "Убежище 7" (Vault 7).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила WikiLeaks в своем Twitter-аккаунте.

"Предполагаемый информатор Wikileaks Джошуа Шульте признан виновным по всем [девяти] пунктам обвинения", - подчеркивается в публикации. Приговор по делу экс-сотрудника ЦРУ огласят позже.

Представитель гособвинения Демиан Уильямс после оглашения решения заявил, что Шульте осудили за "один из самых нахальных и вредоносных актов шпионажа в американской истории". В заключительном слове перед присяжными программист обвинил ЦРУ и ФБР в том, что эти структуры превратили его в козла отпущения.

В 2020 году ЦРУ нашло причину крупнейшей в истории утечки секретных данных. В разглашении информации Vault 7 обвинили сотрудников элитного подразделения, которое занималось созданием нового кибероружия в ущерб повышению уровня безопасности компьютерных систем.