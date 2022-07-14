В мире выявили более 1 тыс. случаев гепатита неизвестного происхождения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 1 010 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленного у детей. В 22 случаях болезнь закончилась летальным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в опубликованном в среду в Женеве пресс-релизе ВОЗ.

"По состоянию на 8 июля 2022 года 35 стран, расположенных в пяти регионах ВОЗ, сообщили о 1 010 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения у детей, включая 22 случая смерти", - отметили в организации. Со времени публикации 24 июня предыдущего информационного бюллетеня по этой болезни в ВОЗ поступили сведения о 90 новых вероятных случаях заболевания и четырех летальных исходах. Операции по трансплантации органов потребовались 46 детям.

Нынешняя вспышка гепатита неизвестного происхождения была зафиксирована 5 апреля, когда Великобритания уведомила ВОЗ о 10 заболевших в Шотландии детях в возрасте до 10 лет. Сейчас почти половина (484) заболевших приходится на Европу, включая 272 случая, зарегистрированных в Великобритании. На втором месте по числу заболевших находится Америка, где выявлено 435 случаев, из которых 334 зафиксированы в США.

Как отметили в ВОЗ, "число случаев заболевания может быть недооценено, что отчасти объясняется ограниченным характером программ усиленного наблюдения на местах". Риск распространения болезни в глобальном масштабе организация расценивает как умеренный.