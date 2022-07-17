В Канаде создадут космическую дивизию для поддержки наземных военных операций

Канадские вооруженные силы к сентябрю создадут новое подразделение, которое займется космическим обеспечением военных операций и безопасности страны. Об этом сообщает Ottawa Citizen, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Подразделение будет отвечать за создание космических средств для различных военных миссий, в том числе за дальнюю связь, наблюдение за морскими и наземными действиями военных другие стран и наведения оружия на цель.

Кроме того, канадские военные планируют создать спутниковую группировку, позволяющую развернуть системы связи в Арктике.

"Ожидается, что 3-я канадская космическая дивизия будет развернута в ближайшие недели. Мы с нетерпением ждем этой очень важной вехи в дальнейшем развитии возможностей и навыков наших войск для космических операций", - рассказал сотрудник по связям с общественностью генерального директора по космосу Королевских ВВС Канады майор Джилл Лоуренс.

В составе дивизии будет работать около 270 человек, включая военнослужащих и гражданский персонал.