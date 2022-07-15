Немцев разозлила шикарная свадьба главы Минфина ФРГ в разгар кризиса

В Германии, которая больше всех пострадала от энергодефицита, сейчас зреет скандал. Жители страны пришли в ярость, узнав о пышной свадьбе министра финансов в разгар кризиса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На торжество съехалась вся политическая элита, включая самого канцлера Шольца. Гостей доставили на остров посреди Северного моря - это любимое место отдыха немецких знаменитостей. Стоимость одного номера в местном отеле здесь начинается от трёх с половиной тысяч евро. А охрану молодожёнов и всего мероприятия обеспечивало правительство. И всё это на фоне призывов властей к жесточайшей экономии.

Недовольные граждане даже попытались сорвать свадьбу года, но добраться до острова им помешала полиция. С критикой на пару обрушились и коллеги невесты - журналистки телеканала Welt. Стоимость её платья, дорогая фотосессия в раритетном автомобиле - всё это сейчас по деталям разбирают местные таблоиды.