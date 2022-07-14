В Молдове призвали готовиться к сложной зиме из-за энергокризиса

Восточноевропейские лидеры начали готовить своих граждан к самым страшным последствиям кризиса, вызванного антироссийскими санкциями. Практически одновременно с прогнозами о тяжелейшей зиме в истории выступили в Румынии, Молдове и Сербии. Эти страны пострадают в первую очередь, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Но, например, в Бухаресте заявили, что и весь ЕС заплатит за введённые против России санкции. Европу ждёт худшее время за последние 60 лет. Глава Сербии Вучич опасается: если "Северный поток" снова не заработает, последствия для всех будут катастрофическими. В этом не сомневается и президент Молдовы.

"Вся Европа готовится к сложной зиме, мне жаль это говорить, но мы тоже должны готовиться - изолировать жилища, сократить потерю тепла", - заявила Майя Санду.