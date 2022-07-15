В Африке три человека умерли от неизвестной болезни

В Танзании в восточной Африке 11 человек заразились неизвестной болезнью, трое умерли, остальные находятся в изоляции. Об этом сообщило местное издание Citizen со ссылкой на главу медицинской службы страны Айфело Сичвале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди симптомов заболевания названо кровотечение из носа, лихорадка, головная боль и слабость. Анализы не выявили у пациентов признаков лихорадок Эбола или Марбурга, а также коронавируса.

Регистрировать случаи неизвестной болезни начали после 5 июля в области Линди. Президент Танзании Самия Хасан Сулуху предположила, что причиной ее появления стала деградация окружающей среды, из-за чего дикие животные приблизились к населенным пунктам.