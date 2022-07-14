ЕС призвал Польшу и Венгрию повысить независимость суда и СМИ

Евросоюз призвал Венгрию и Польшу повысить независимость судебной власти и СМИ, а также меры против взяточничества, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ЕС, условия для разблокирования миллиардов помощи этим двум государствам не выполнены.

Как отмечает агентство, такая оценка о недостаточном соответствии принципам ЕС содержится в отчете исполнительной власти Евросоюза о верховенстве закона. При этом официальные лица Польши и Венгрии отвергают эти опасения.