https://news.day.az/world/1478643.html ЕС призвал Польшу и Венгрию повысить независимость суда и СМИ
ЕС призвал Польшу и Венгрию повысить независимость суда и СМИ
Евросоюз призвал Венгрию и Польшу повысить независимость судебной власти и СМИ, а также меры против взяточничества, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным ЕС, условия для разблокирования миллиардов помощи этим двум государствам не выполнены.
Как отмечает агентство, такая оценка о недостаточном соответствии принципам ЕС содержится в отчете исполнительной власти Евросоюза о верховенстве закона. При этом официальные лица Польши и Венгрии отвергают эти опасения.
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